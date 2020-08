Shari Bossuyt haalt er knappe vijfde plaats uit in beloftentijdrit, Duitse dames pakken goud en zilver

Een eerste echte opsteker op het EK: Shari Bossuyt is heel mooi vijfde geworden in het tijdrijden bij de U23 bij de dames. Niet voldoende voor een medaille, maar wel een fraaie prestatie van de renster die zich anders vooral toont in het baanwielrennen.

Het leed weinig twijfel dat na 25 kilometer bij de dames beloften het goud in de handen van Duitsland ging vallen. Hanna Ludwig en Franziska Koch waren immers veruit de twee beste tijdrijdsters. Ludwig zette Koch nog eens op 24 seconden en verlengde zo haar Europese titel tijdrijden bij de beloften. PODIUMPLEK NIET ZO VER WEG In de subtop kwamen we dus een Shari Bossuyt tegen die de verwachtingen oversteeg. Ze strandde op slechts een zestiental seconden van het podium. De derde plek was voor de Poolse Jaskulska, die 1'18" trager was dan de winnares. Elena Pirrone werd vierde op 1'21", Bossuyt vijfde op 1'34. De Belgische hield nog net de Nederlandse dames Maaike Boogaard en Karlijn Swinkels achter zich.