Tim Wellens moet passen voor de Ronde van Frankrijk: "Eén van de ergste valpartijen die ik heb meegemaakt"

Een zware domper voor Tim Wellens: dan toch geen Ronde van Frankrijk dit jaar voor hem. Wellens is op training gevallen achter de motor en geraakt niet op tijd fit voor een Tourstart in Nice. De droom om op jacht te gaan naar een ritzege in de Tour valt zo in het water.

Sowieso is deze val een bijzonder nare ervaring voor Wellens. "Dit is één van de ergste valpartijen die ik al meegemaakt heb op de fiets. Ik was aan het trainen achter de scooter toen zowel de motor als ik verrast werden door een put op de weg. De scooter slaagde erin om een val te vermijden, ik niet. Ik was zo verrast dat ik geen tijd had om te remmen."

Verdere herstelling tijdens de Tour is onmogelijk

Het is te kort dag om alsnog klaar te geraken voor de Tour. "Doordat ik verwondingen heb op grote delen van mijn lichaam en een hogere lichaamstemperatuur heb, kan ik moeilijker slapen. Hier kan je nooit van herstellen in minder dan een week. En verdere herstelling tijdens de Tour is onmogelijk."

Wellens had zijn zinnen gezet op een aantal etappes in het begin van de Tour. Helaas zal hij er dus niet bij zijn. "Het is moeilijk te beschrijven hoe ontgoocheld ik ben." Frederik Frison vervangt Wellens in de selectie van Lotto Soudal.