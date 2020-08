BORA-hansgrohe maakt selectie bekend voor Tour de France: twee Duitsers starten als kopmannen, ook Peter Sagan is van de partij

Op zaterdag gaat de Tour de France van start en dus maken de ploegen hun selecties bekend. Bij BORA-hansgrohe trekken ze de kaart van Emanuel Buchmann. Ook Maximilian Schachmann krijgt een belangrijke rol.

Het is opvallend, want Schachmann en Buchmann kampen met een blessure. Toch lijkt hun ploeg er dus vanuit te gaan dat beide Duitsers fit zullen geraken voor de Tour de France. Buchmann deed het vorig seizoen uitstekend en eindigde op de vierde plaats in het algemeen klassement van de Ronde van Frankrijk.

Ook Peter Sagan is opnieuw van de partij en hij zal opnieuw op zoek gaan naar enkele ritzeges. Naast Buchmann, Schachmann en Sagan zitten ook Felix Großschartner, Gregor Mühlberger, Lukas Pöstlberger, Lennard Kämna en Daniel Oss in de selectie.