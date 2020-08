De aanhouder wint: Michael Matthews beloond bij zoveelste poging in Bretagne en looft Nederlander Nils Eekhoff

Twee koersen gereden, twee keer podium: het knappe bilan van Michael Matthews sinds de hervatting van het seizoen. Dat de Australiër in de Bretagne Classic op het hoogste schavotje mocht plaatsnemen, deed toch wel enorm deugd. En was niet in geringe mate te danken aan ploegmaat Nils Eekhoff.

In het verleden was Matthews al twee keer vierde en één keer vijfde in deze koers. "We hebben verschillende keren geprobeerd om deze koers te winnen en we kwamen weer met een supersterke ploeg aan de start. Na mijn podiumplek in Milaan-Sanremo had ik er vertrouwen in dat ik het zou kunnen afmaken als ik daar de kans toe kreeg."

Mezgec dichtte de kloof en ik kon een goede sprint rijden

Door de wind waren ze bij Sunweb niet van plan om de koers al heel vroeg open te breken. "We zetten alles op de finale. Er waren veel aanvallen in de loop van de koers, er was altijd iemand van ons mee. In de finale deed Nils Eekhoff een geweldige job. Toen hij weg was met die andere renner, kon ik afwachten. Mezgec dichtte de kloof en ik kon dan een goede sprint rijden."

Eindelijk is het dus prijs voor Matthews in de Bretagne Classic. "Het is geweldig om hier te komen en te winnen na al die pogingen."