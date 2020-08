Derde keer, goede keer? Heistse Pijl heeft alweer een nieuwe datum gevonden

De Heistse Pijl is niet zoals voorzien de herstart kunnen worden van het tweede seizoensdeel. De organisatoren geven echter niet op en hebben opnieuw een datum gevonden waarop de koers zou moeten doorgaan. Het is al de derde datum die voor deze koers werd aangeduid.

Aanvankelijk was de Heistse Pijl geprogrammeerd in juni. Dat was gezien de coronacrisis onhaalbaar. Er werd dan maar opgeschoven naar 1 augustus. Het zou de eerste koers op Belgische bodem worden na de hervatting van het seizoen, maar die plannen moesten op het laatste moment afgeblazen worden.

Er zou nogmaals op zoek gegaan worden naar een nieuwe datum en die is nu gevonden. De organisatie heeft de dag bekendgemaakt waarop de koers alsnog zou moeten doorgaan: 12 september. Hopen maar dat de plannen nu niet meer gewijzigd hoeven te worden.

Vorig jaar won Alvaro Hodeg voor Deceuninck-Quick.Step de Heistse Pijl. Als alles goed gaat, kennen we op 12 september zijn opvolger.