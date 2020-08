Jens Keukeleire met EF Pro Cycling mee na de Tour en wil succes met klassementsmannen uit de Dauphiné herhalen

Zijn ploeg EF Pro Cycling had goed nieuws voor Jens Keukeleire: de Belg mag mee naar de Tour. Als een nieuwkomer in de ploeg - het is zijn eerste jaar bij EF - heeft Keukeleire dus toch al voldoende indruk gemaakt om deel uit te maken van de selectie voor de Tour.

"Het wordt mijn vijfde Tour, ik weet dus wel een beetje wat ik mag verwachten, maar het zal toch anders aanvoelen dan andere jaren. Het was een droom om ooit de Tour te rijden en nu doe ik het al voor de vijfde keer. Echt iets speciaal", zegt Keukeleire op de site van EF. Het team zet in de Tour vooral in op de klassementsambities van Higuita, Martinez en Urán. "Ik heb in de Dauphiné voor het eerst met onze Colombianen gekoerst. Ik denk dat het goed ging, vooral als je kijkt naar het resultaat, maar we hadden ook een goed gevoel tijdens de koers. We hopen om iets gelijkaardigs te doen tijdens de Tour." OOK BETTIOL IN DE SELECTIE Voorts bestaat de selectie van EF Pro Cycling ook uit Alberto Bettiol, Hugh Carty, Tejay van Garderen en Neilson Powless.