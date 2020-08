Michael Matthews mag Bretagne Classic op zijn naam schrijven na zinderende finale

Michael Matthews kan de Bretagne Classic achter zijn naam zetten. Daarvoor mag hij vooral ploegmaat Nils Eekhoff bedanken.

De wedstrijd begon met een vroege vlucht van Remi Cavagne, maar jammer genoeg voor hem zonder succes. Het peloton haalde de vele aanvallers telkens terug, ondanks dat er toch veel onrust heerste in het peloton. Het werk werd vooral aan UAE Emirates overgelaten.

De laatste ontsnapper Lafay werd in de laatste slotklim nog gepakt en toen was het aan een groepje van zeven renners om van het peloton te ontsnappen. Met het peloton in hun nek ging het kleine groepje richting finish.

Daar was het Nils Eekhoff die zijn nek uitstook voor Michael Matthews en mét succes, want de Australiër rondde het knappe werk van de Nederlander af. In de sprint klopte hij Luka Mezgec.