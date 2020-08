Team Total Direct Energie zonder Belgen en Terpstra naar de Tour de France

Geen Belgen en geen Niki Terpstra in de selectie van Team Total Direct Energie voor de Tour de France. De Franse wielerploeg gaat vol voor ritzeges en Lilian Calmejane en Niccolò Bonifazio zullen daar voor moeten zorgen.

Volgens Wielerflits zat de Belg Dries Van Gestel in de voorlopige selectie van Team Total Direct Energie, maar hij is uiteindelijk dus niet geselecteerd. Ook Rein Taaramäe is er niet bij. Niki Terpstra zat ook niet in de voorlopige selectie, want de Nederlander is nog niet volledig fit.

Wie er wel bij is, is Lilian Calmejane. Hij gaat samen met Niccolò Bonifazio voor ritzeges moeten zorgen. Ook Jérôme Cousin, Mathieu Burgaudeau, Geoffrey Soupe, Fabien Grellier, Anthony Turgis en Romain Sicard zijn van de partij.