Analisten in De Tribune over Egan Bernal: "Hij is minder dit jaar, maar kan profiteren van de afwezigheid van Froome en Thomas"

Jens Nimmegeers

Vandaag 08:57







Foto: © photonews

Egan Bernal gaat straks als kopman van Team Ineos aan de start van de Tour de France. De Colombiaan behoort weer tot de favorieten. In de podcast De Tribune op Sporza analyseren José De Cauwer, Michel Wuyts en Thijs Zonneveld de kansen van Team Ineos. "Egan Bernal zal opgelucht zijn dat Chris Froome en Geraint Thomas er straks niet bij zullen zijn. Je weet nooit wat je aan hen hebt en ik twijfel of ze zich zouden wegcijferen voor Bernal." "Daarom hebben ze in laatste instantie Richard Carapaz erbij genomen. Die had zich eigenlijk willen focussen op de Giro", zegt Wuyts. "Met Sivakov en Carapaz zal hij zich als jonge gast ook comfortabeler voelen", weet José De Cauwer. De afwezigheid van die andere twee kopmannen is een goede zaak voor hem." "Al vind ik hem dit jaar wel minder. Je ziet dat hij rugpijn heeft en dat het allemaal minder fluïde loopt. Al kan hij wel evengoed worden straks", gaat Wuyts verder. Thijs Zonneveld denkt niet dat het het ideale parcours is voor Bernal. "Het had wel wat vaker boven de 2.000 meter mogen gaan voor Bernal. Dit jaar is het parcours wat minder op zijn maat."



