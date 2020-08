Technisch directeur Belgian Cycling wil geval Verbrugghe ook niet opblazen: "We zijn allemaal mensen"

De commotie rond bondscoach Rik Verbrugghe hield de afgelopen dagen de wielerwereld bezig. Of hij moet vrezen voor zijn job? Technisch directeur van Belgian Cycling, Frederik Broché, wil er nu ook niet meer van maken dan het is.

Er zijn nu eenmaal protocollen die gerespecteerd moeten worden. "Wij hebben het onze gevolgd. Omdat we een voorbeeldfunctie hebben", zegt hij in HLN. "En een verantwoordelijkheid tegenover de teams die hun renners hebben afgestaan voor dit EK en op hun beurt binnen de bestaande bubbels terecht zeer strenge en strikte richtlijnen hanteren. We móeten mee in dit verhaal, willen we onze geloofwaardigheid niet op het spel zetten."

Broché wil er wel geen verdere consequenties aan verbinden. "Rik en Erwin maakten een foutje. Met logisch gevolg. Dat werd met hen doorgesproken. Vanmorgen kwam ik mijn kamer uit zonder mondmasker. Terwijl we er hier zelf voortdurend op hameren. Als de bliksem keerde ik terug. Om maar te zeggen: we zijn allemaal mensen. De maatregelen zijn bepaald door experts, mensen met kennis van zaken. En gelden voor iedereen. Het is een zaak van gezond verstand. En aanpassen. Daar rekenen we op bij onze mensen."