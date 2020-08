Domper voor Zdenek Stybar: blessure houdt de Tsjech weg uit de Tour

Stybar had eerder zelf nog getweet hoe boeiend hij het vond, het vooruitzicht om dit jaar voor Deceuninck-Quick.Step deel te nemen aan de Ronde van Frankrijk. Enkele dagen later ziet het er voor hem persoonlijk heel anders uit.

Door een knieblessure moet Stybar zich terugtrekken uit de Ronde van Frankrijk en kan hij niet aan de start komen in Nice. Zijn ploeg wenst hem alvast een spoedig herstel en doet een beroep op Rémi Cavagna om de plek van de Tsjech in te nemen.

Unfortunately, @zdenekstybar has had to withdraw from this year’s @LeTour with a knee tendon injury. He will be replaced on the start line in Nice by @remicav. We wish Zdenek a speedy recovery! pic.twitter.com/L6j3Rx7tpm