Giro + Vlaamse klassiekers: dankzij aanpassingen van Flanders Classics gaat u niets van de finales moeten missen!

Binnenkort zullen enkele Vlaamse klassiekers gereden worden terwijl ook de Giro dan plaatsvindt. Wat dan gedaan? Geen nood, als wielerliefhebber zult u de finales van alle grote koersen zeker kunnen meemaken. Daar hebben ze bij Flanders Classics alvast alles voor gedaan.

Flanders Classics heeft immers de starturen van enkele klassiekers aangepast. In Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen, respectievelijk op 11 en 18 oktober, zullen de mannen voor de vrouwen van start gaan. Met als gevolg dat de mannen zouden moeten finishen om 16u in Gent-Wevelgem en 15u45 in de Ronde van Vlaanderen.

Zo zouden deze klassiekers er voor de mannen één uur voor de voorziene aankomst van de Girorit op zitten. De vrouwen zullen dan pas de aankomst bereiken in deze Vlaamse wedstrijden iets voorbij 17u30, zodat ook zij nog de nodige aandacht zullen krijgen.

FLEXIBEL OPGESTELD

In de Brabantse Pijl en de Scheldeprijs, op 7 en 14 oktober, komen de mannen dan weer aan om 17u30 of iets later. Minstens een uur na de voorzien aankomst van de rit in de Giro op die dag. "Gezien het drukke wielerjaar hebben we ons flexibel opgesteld. "Op die manier geven we iedereen de kans alle wedstrijden maximaal te volgen", aldus Tomas Van Den Spiegel.