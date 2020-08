Gaviria, Ackermann, Sénéchal en ex-winnaars als Meurisse kleuren affiche van Vlaamse Druivenkoers

Zaterdag is er niet alleen de Tourstart in Nice, maar staat in ons land ook de Vlaamse Druivenkoers op het programma. En ook met een deelnemersveld om u tegen te zetten. Topsprinters, ex-winnaars, outsiders... ze gaan er zeker een mooie koers van maken.

Altijd leuk als ex-winnaars van een wedstrijd het respect betuigen aan de organisatoren om terug te keren. Met Arvid de Kleijn en Xandro Meurisse staan de twee meest recente ex-winnaars van de Druivenkoers zaterdag opnieuw aan de start. Meurisse kan ook rekenen op ploegmaats als Jan Bakelants en Aimé De Gendt. De twee grote Belgische blokken zijn uiteraard Deceuninck-Quick.Step en Lotto Soudal. De Wolfpack schuift Ballerini en Sénéchal naar voren. Lotto kijkt uit naar de prestaties van Belgen Maes en Wallays. Een Belg met hele rappe benen, is Jasper Philipsen. Datzelfde geldt voor zijn teamgenoot Fernando Gaviria. Ook Bora-Hansgrohe heeft een topsprinter mee in de persoon van Pascal Ackermann. Tal van verschillende type renners melden zich zaterdag in de Druivenstreek. Het kan alle kanten uit in deze wedstrijd. Klik HIER om de volledige deelnemerslijst te bekijken.