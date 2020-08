Na 'onvergetelijke' Tour uit 2019 gaat Alaphilippe op zoek naar nieuw succes: "Het eerste weekend zal belangrijk zijn"

Julian Alaphilippe staat uiteraard te trappelen om de wielerwereld weer te betoveren tijdens de Tour, zoals hij dat ook vorig jaar deed. Wellicht zal het op een iets andere manier zijn en zal de Fransman minder wakker liggen van het klassement. Maar hoe pakt hij het dan wel aan?

Hoe meer de Tourstart dichter bijkomt, hoe vaker Alaphilippe natuurlijk aangesproken wordt op de Tour van 2019. "Het was een speciale editie vorig jaar, zoals voor mij als voor de ploeg. Het was onvergetelijk. We hadden niet verwacht om zo'n Tour te rijden. Ik heb er enkel goede herinneringen aan."

Alaphilippe weet maar al te goed hoeveel enorme inspanningen hij toen drie weken lang geleverd heeft. "Het was zo moeilijk om die gele trui te verdedigen. Tegelijkertijd is het ook geweldig om veertien dagen lang de leider te zijn in de Tour."

Sowieso is 2020 al een speciaal seizoen

Met de steun van zijn ploegmaats moet het nu opnieuw een topeditie worden. "Ik heb een geweldig team rond mij. Sowieso is 2020 al een speciaal seizoen, voor iedereen. We hebben een heel sterke ploeg om op zoek te gaan naar ritwinst, met Sam Bennett en mezelf, maar iedereen kan eens zijn kans krijgen."

Hoeveel vrijheid Alaphilippe krijgt en met hoeveel vertrouwen hij kan rondkoersen, zal afhangen van de eerste dagen. "Het eerste weekend zal belangrijk zijn en zal bepalen hoe ik in de ritten nadien zal rijden. Ik ben gemotiveerd, zoals altijd."