Peter Sagan van op het podium in Nice: "We gaan er een zo goed mogelijke show van maken"

Deze avond gaat de ploegenpresentatie voor de Tour door in Nice. En wanneer Peter Sagan zich op een podium begeeft, gebeurt er altijd wel wat. De Slovaak verkeerde in goeie stemming en hoopt er een goede show van te maken tijdens de Ronde van Frankrijk.

Hoe is het nu eigenlijk met Peter Sagan? Een eenvoudige vraag die de commentator stelde, maar wel een belangrijke, want het is moeilijk om er een beeld van te krijgen afgaande op de koersen. "Het gaat erg goed met mij, dankjewel", stelde Sagan iedereen gerust.

Sagan nam al zeven keer de groene trui mee naar huis, maar gaat nog op zoek naar meer. "Er vallen zeker nog dingen te bereiken in de Tour. Het is een heel raar jaar. We gaan proberen ons best te doen. We komen hier in een goede conditie, denk ik. We gaan voor een zo goed mogelijke show zorgen."