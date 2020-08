Kopmannen Jumbo-Visma blikken vooruit: "Niet enkel een gevecht tussen ons en Ineos"

Met zijn tweeën zijn ze uiteindelijk, toch niet met zijn drieën: de kopmannen van Jumbo-Visma in de Tour. Tom Dumoulin en Primoz Roglic zijn de mannen die in aanmerking komen om het Britse Ineos van de troon te stoten, maar ze hebben ook oog voor de andere kapers op de kust.

Eigenlijk hadden er dus drie renners van Jumbo-Visma voor geel moeten gaan, maar Steven Kruijsweek is na een valpartij moeten thuisblijven. "De zaken staan er nu niet meer hetzelfde voor", erkent Tom Dumoulin. "We moeten onze tactiek bijstellen, maar het is simpel nu, Primoz en ik gaan voor het algemeen klassement."

Bij die Roglic eenzelfde geluid. De Sloveen kijkt vooral naar wat ze zelf kunnen doen om het goed aan te pakken. "De planning is niet exact hetzelfde. Wat wel nog hetzelfde is: we houden ons met onszelf bezig. Wat we kunnen controleren, is onze invidiuele en collectieve vorm."

ROGLIC ZIET VEEL KANDIDATEN VOOR HET GEEL

Roglic wil zich overigens niet blindstaren op Bernal en zijn maats. "We vertrekken niet vanuit het idee dat het enkel een gevecht tussen Jumbo-Visma en Ineos zal zijn. Er zijn een twintigtal renners die in Parijs in het geel kunnen staan. We willen er voor zorgen dat het één van ons twee is."

Ook de veiligheid was overigens een thema op het persmoment van Jumbo-Visma en Tom Dumoulin had het daar even over. "Fans die naar de Tour komen kijken, zouden een mondmasker moeten dragen. Dat zou verplicht moeten zijn", aldus de Nederlander.