Ondanks de voorkeur voor een ritzege sluit Jasper Stuyven niets uit: "Groene trui kan een ambitie worden"

Ook Jasper Stuyven is klaar voor de Tour de France 2020. De man die in de Tour net als op het voorbije EK al dikwijls goed was voor een ereplaats. Dit jaar zou het eens écht raak mogen zijn. En wie weet zit er naast een ritzege ook nog een rol bovenaan het puntenklassement in.

Stuyven ziet mogelijkheden in de editie van dit jaar om zichzelf eens te belonen in de Ronde van Frankrijk. "Ik ben al dicht bij een ritzege in de Tour geweest. Dat is leuk, maar ook ontgoochelend. Ik ben zeker hier om eindelijk een rit te winnen. Het is dit jaar een zware Tour die meer in mijn voordeel speelt, want ik ga geen rit winnen in een pure sprint."

Recent werd het Tourcircus opgeschrikt door twee stafleden van Lotto die wegens corona naar huis gestuurd zijn. Het toont aan dat ook het wielerpeloton kwetsbaar is. "Het is normaal dat je in zo'n grote groep niet-negatieve gevallen hebt. Niemand is zeker of we Parijs kunnen halen, maar de ploeg en de organisatie hebben er alles aan gedaan om een veilige bubbel te creëren."

Het zal moeten blijken of dat genoeg is om er een volwaardige Tour van te kunnen maken. "We moeten hopen dat de bubbel niet verstoord wordt door positieve gevallen van buitenaf. Als we ons best doen om ons aan de regels te houden, is er niet veel meer wat we kunnen doen."

Stuyven is een goede allrounder, die ook snel is aan de meet. Zou hij zich dan niet kunnen focussen op het puntenklassement? "Het kan een ambitie worden in de loop van de koers, maar eerst neem ik het dag per dag. Ik zou liever een rit winnen dan vanaf dag één voor groen gaan, alle energie verspillen en achterblijven met niets. Ik zou zeggen: het zou een ambitie kunnen worden, drie weken is een lange periode."