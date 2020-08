Alexander Kristoff enorm gelukkig met ritzege en gele trui: "Een fantastisch gevoel"

We kregen vandaag een verrassende winnaar in de Tour de France. De Noor Alexander Kristoff was namelijk de sterkste in de eerste etappe. Hij haalde het voor wereldkampioen Pedersen en Bol.

Alexander Kristoff was na de wedstrijd uiteraard zeer tevreden met de zege. "Je kan je geen betere start voorstellen. Het is een fantastisch gevoel. Ik heb altijd al gedroomd van de gele trui", aldus de Noor van UAE Team Emirates. Het betekent heel veel voor Kristoff. "Ik kon dit seizoen nog geen goede resultaten voorleggen. De gele trui betekent dan ook heel veel voor mij. Het is duidelijk dat ik nog altijd met de beste sprinters mee kan", staat te lezen bij Sporza.