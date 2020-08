Alexander Kristoff verrassende winnaar van eerste etappe Tour de France, Jasper Stuyven eerste Belg op tiende plaats

We hebben een verrassende winnaar gekregen in de Tour de France. De Noor Alexander Kristoff was namelijk de sterkste in de massasprint en hij mag morgen dan ook de gele trui aantrekken. Jasper Stuyven was de eerste Belg op de tiende plaats.

De eerste rit zorgde al voor heel wat spektakel. Zoals u HIER kan lezen, zorgde de regen voor een glad wegdek en daardoor gingen enkele belangrijke renners tegen de vlakte. Sivakov, Porte en Alaphilippe waren de belangrijkste slachtoffers, maar omdat het peloton het tempo kon drukken, kwamen alle renners terug. Een massasprint moest uiteindelijk bepalen wie de eerste gele trui zou dragen in deze speciale editie van de Tour de France en ondanks nog een valpartij in het slot waren alle topsprinters wel op de voorposten. De zege was uiteindelijk voor Alexander Kristoff. De Noor van UAE Team Emirates kwam er het beste uit en haalde het voor Wereldkampioen Pedersen en Bol. Kristoff mag morgen dan ook als eerste renner in deze Tour de gele trui aantrekken. Jasper Stuyven was de eerste Belg op de tiende plaats. 🏆 🇳🇴 @Kristoff87 wins the first stage! 🏆



🏆 🇳🇴 @Kristoff87 remporte cette première étape ! 🏆#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/yP7w9xtwxi — Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020