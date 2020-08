Weersomstandigheden zorgen voor heel wat valpartijen in eerste etappe Tour de France

Vandaag is de Tour de France op gang getrapt, maar de eerste etappe zorgt meteen voor chaos. Door de regen ligt het wegdek er glad bij en er zijn dan ook al enkele sleutelrenners tegen de grond gegaan.

Vooral Pavel Sivakov, de meesterknecht van Egan Bernal, heeft al heel wat pech gehad. Hij ging al twee keer tegen de vlakte en op een gegeven moment had hij een serieuze achterstand. Er werd even gevreesd voor een opgave, maar de Rus is kunnen terugkeren, omdat het peloton het tempo heeft gedrukt.

Ook andere renners hebben kunnen profiteren van het trage tempo van het peloton. Zo gingen ook onder meer Europees kampioen Nizzolo, Alaphilippe, Porte, Amador en Lopez tegen de vlakte, maar ze kwamen terug. Ewan reed dan weer op een bepaald moment op 6 minuten van het peloton, maar ook de sprinter kwam terug.