Belg met spoed opgenomen in ziekenhuis, zaterdag nieuwe operatie

Quinten Hermans moest na een mooie aanval opgaven in de eerste rit van de Dauphiné. De gevolgen leken mee te vallen, maar ...

"Ik vloog overkop over een prikkeldraad en belandde 3-4 meter dieper in een veld", deed Hermans zijn verhaal een paar weken geleden. "Ik mag van geluk spreken dat ik de prikkeldraad niet raakte en dat er geen bomen of rotsen stonden."

Infectie

Maar: hij heeft aan die val wel degelijk nog iets overgehouden en liep naast een hematoom nu ook een infectie op aan de arm. Daardoor is hij afgelopen nacht met spoed opgenomen in het ziekenhuis.

Zaterdag zal hij onder het mes moeten. Dat bevestigde zijn ploeg aan Sporza. Het zal nog een tijdje duren voor hij helemaal hersteld is.