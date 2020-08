Deceuninck-Quick.Step trekt in principe niet de kaart Alaphilippe in 1ste Tourrit: "Bennett is sprinter die heuvel over kan"

Deceuninck-Quick.Step opent de jacht op ritwinst in de Tour met kopmannen Alaphilippe en Bennett. Voor de openingsetappe van en naar Nice is die laatste de eerste optie. Dat heeft de ploegleiding van het team bevestigd.

Op de Promenade des Anglais ligt een eerste sprinterskans, maar een garantie op een massaspurt is er niet. De renners moeten onder meer een paar keer over de Rimiez, een col van derde categorie. Deceuninck-Quick.Step zou dus zowel Alaphilippe als Bennett kunnen uitspelen.

"Het is een heel lastige etappe", weet Wilfried Peeters. "Als Bennett erbij is, gaan we voor hem. Je kunt de twee kaarten trekken, maar Bennett is onze eerste kaart. Hij is goed, dat heeft Sam in Wallonië al bewezen. Hij is een sprinter die een heuvel over kan en gemotiveerd is."

En Alaphilippe, is die in orde? "Alaphilippe is goed, maar het is moeilijk in te schatten of hij even goed is als andere jaren. Door de situatie waar we nu in leven, is hij nog in opbouw", geeft Rik Van Slycke aan. Mogelijk krijgen we het eerste duel Bennett-Ewan.

De verwachting is dat dit ook de twee spurters zijn die mekaar in het verdere verloop van de Tour zullen bekampen. "Démare start niet in de Tour, dat scheelt een slok op een borrel. Ewan is één van de snelle mannen, Nizzolo is er ook als Europees kampioen. Er zullen er nog zijn", voorspelt Peeters.

Deceuninck-Quick.Step zal als sprintersploeg wel de kastanjes uit het vuur moeten halen, meer nog dan voorgaande jaren. "Om te controleren zullen we met minder ploegen zijn dan vorig jaar. Toen waren we op zijn minst met drie teams, nu zal het met twee ploegen zijn. Dan is het lastiger om de ontsnapping te controleren", beseft Tom Steels.

Het zit echter in de filosofie van het team om de koers te maken. Bovendien moet elke kans met beide handen gegrepen worden. "Er zijn ook niet zoveel sprintersetappes dat we het zomaar kunnen laten lopen. Er zullen wel meer renners mikken op de ontsnapping."