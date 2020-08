Eddy Merckx laat zich uit over Van Aert en Teuns en schuift verrassende Belg naar voren voor groene trui in Parijs

Geen Eddy Merckx dit jaar in het Tourcircus, door de coronacrisis. Maar zijn meningen zijn er niet minder scherp om geworden.

Zo laat hij zich uit over de Belgen in de Tour de France. "Ik vind het hard van de ploeg van Teuns om hem thuis te laten. Te hard!", aldus Merckx over Dylan Teuns. "Hij had onze beste Belg in het klassement kunnen worden. Hermans kan een beetje klimmen, maar verder?"

Benoot

Voor de groene trui ziet hij wél Belgische kansen: "Bij Sagan is het heilige vuur er een beetje uit. Van Aert zou het zeker kunnen, als hij zou mogen. Het zou slim zijn van Jumbo om hem enkele kansen te geven. Als de kopmannen uitvallen of erdoorzakken, zullen ze nog erg blij zijn dat Van Aert hen een rit kan bezorgen."

En Merckx schuift ook een andere pion naar voren: "Tiesj Benoot, die zou voor groen moeten gaan. Hij is niet traag, hij klimt goed en hij kan onderweg punten pakken. Waarom niet?"