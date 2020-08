Fransman van Deceuninck-Quick-Step haalt het in de Druivenkoers, van der Poel moet tevreden zijn met de derde plaats

De 27-jarige Florian Sénéchal heeft de Druivenkoers in Overijse op zijn naam gezet. De Fransman reed in het slot weg van Dries De Bondt, waardoor onze landgenoot tevreden moest zijn met de tweede plaats. Mathieu van der Poel won de sprint van het peloton en eindigde op de derde plaats.

Vandaag stond de Druivenkoers in Overijse op het programma. Mathieu van der Poel was gestart als topfavoriet, maar het was zijn ploegmaat Dries De Bondt dat in het slot kon wegrijden met Florian Sénéchal, de Fransman van Deceuninck–Quick-Step.

In de absolute finale kon Sénéchal nog eens aanvallen en De Bondt raakte niet meer tot aan het wiel. Zo boekte Sénéchal de allereerste overwinning voor Frankrijk in de Druivenkoers. De Bondt kon zijn tweede plaats nog net vasthouden voor het aanstormende peloton. Daar was Mathieu van der Poel de snelste, waardoor de Nederlander nog net mee op het podium mag.