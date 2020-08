Lefevere is woedend: "Dit wordt gebruikt om integriteit van Remco in twijfel te trekken"

Patrick Lefevere is als een wesp gestoken door een onderzoek van de UCI. "Zo wordt de integriteit van Remco in twijfel getrokken."

De UCI heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen naar Davide Bramati, die na de val van Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije iets uit de zak van de onfortuinlijke jonge Belg haalde.

"Een onschuldig bidonnetje wordt gebruikt om de integriteit van Remco in twijfel te trekken", is Lefevere daarover boos in Het Nieuwsblad.

Data?

"In zo'n bidonnetje zit cola, Red Bull of cafeïne. Zeker geen pijnstillers, aan zo'n smeerlapperij doet onze ploeg niet mee", aldus nog Lefevere.

Ook zou de UCI een onderzoek instellen naar mogelijke data die zouden zijn gebruikt tijdens de rit. Enkel GPS-gegevens mogen worden gebruikt, andere data niet.