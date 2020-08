Rit 1: Nice - Nice: Onze sterren voor de eerste etappe in de Tour de France, meteen Belgische gele trui? Geef uw mening!

Het is zover! De Tour de France staat op beginnen! In rit 1 gaat het van Nice naar Nice. Krijgen we meteen een Belgisch succes?

Op 29 augustus gaat de Ronde van Frankrijk ein-de-lijk van start in Nice. Het is de tweede keer in de geschiedenis dat de Grand Départ plaatsvindt in de stad aan de Middellandse Zee in het Zuiden van Frankrijk.

De Tour de France begon ook in 1981 al eens Nice. Bernard Hinault won dat jaar de proloog en legde er meteen de basis voor zijn derde eindzege, waarin hij onderweg in totaal vijf etappes wist te winnen.

🚁 Le #TDF2020 vu du ciel 🚁



Etape 1 : 🚩 Nice moyen pays - Nice (29/08) 🏁



3 boucles dans l'arrière-pays de la @MetropoleNCA avant une première arrivée sur la Promenade des Anglais à @VilledeNice.



3 loops in the hinterland of Nice before a sprint on the Promenade des Anglais. pic.twitter.com/9GK1EGxEHR — Tour de France™ (@LeTour) June 27, 2020

De organisatie heeft dit jaar voor een spectaculair parcours gezorgd en etappe één is daar meteen een bewijs van. Het peloton moet drie heuvelachtige lussen afhaspelen rond Nice. Iets voor een sterke sprinter, of eerder voor een vrijbuiter?

Echte grote bergen zijn er niet te vinden in rit 1, maar makkelijk zal het zeker niet worden. Kunnen alle sprinters zich handhaven in de groep of krijgen we een elitegroepje dat strijdt om de bloemen?

Krijgt Wout Van Aert vrij spel zoals in rit 1 in de Dauphiné en kan hij zo de gele trui meteen omgorden als toemaatje? Of moet hij in het gelid blijven en Roglic en Dumoulin uit het gewoel houden? Peter Sagan lijkt zeker klaar om de rit te overleven, kunnen ook Ewan en Bennett dat? Dan zijn zij dé favorieten.

Onze sterren voor rit 1:

**** Sam Bennett

*** Ewan, Nizzolo

** Sagan, Van Aert, Viviani

* Coquard, Mezgec, Bol, Kristoff