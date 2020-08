Tim Merlier laat Belgische tricolore blinken in Brussels Cycling Classic, nummers twee en drie vallen na aankomst

Tim Merlier heeft nog niet dikwijls de kans gekregen om zijn Belgische kampioenentrui te laten schitteren. Dat lukte de spurter van Alpecin-Fenix wel in de Brussels Cycling Classic. Merlier was de rapste in de te verwachten massaspurt. Die werd nog ontsierd door een val van Bouhanni.

Jasper Philipsen was één van de renners om in het oog te houden in deze Brussels Cycling Classic. Door een schakelprobleem geraakte de EK-deelnemer echter op achterstand. Het was te hopen voor hem dat er voorin dan niet al te veel gebeurde. Goed nieuws voor hem, want op 22 kilometer van de aankomst kwam het tot een hergroepering en werden de zes vluchters die de koers kleurden teruggegrepen.

DRIE BELGEN IN DE AANVAL

Niet veel later dook Philipsen alweer helemaal voorin in het peloton op en de UAE-man trok met volle overtuiging door. Een teken dat zijn ploeg Gaviria zou uitspelen in een eventuele sprint. Twee Belgen gingen mee in de aanval: Aimé De Gendt en Ilan Van Wilder.

Het zag er veelbelovend uit. In het peloton trok Sénéchal het tempo haast met een ruk de hoogte in. Zo geraakte de boel weer meer georganiseerd en werd de kloof op onze drie landgenoten toch gedicht. Vervolgens was het op naar de massasprint.

MASSASPRINT MET VAL NA DE FINISH

Sénéchal begon onder de rode vod aan zijn laatste beurt. Gaviria zat te ver om mee te doen. Het treintje voor Bouhanni kwam er op het goede moment uit. Merlier reed de sterkste sprint over de natte wegenen kwam als eerste over de streep. Ballerini en Bouhanni deden dat als nummers twee en drie, maar kwamen na de aankomst in de bocht naar links nog allebei ten val.