Vliegend hek in Ronde van Hongarije zorgt voor opgaves: twee Belgen moesten opgeven met breuken

Zo hebben twee Belgen zelfs moeten opgeven. Volgens Sporza hebben Boris Vallée en Franklin Six, twee Belgen van Bingoal-Wallonie Bruxelles, enkele breuken opgelopen, waardoor ze verstek moesten geven voor de andere ritten.

In het peloton zijn ze niet te spreken over het hek. Alex Kirsch, renner van Trek-Segafredo, gaf een reactie op Twitter. "UCI, hadden jullie geen statement dat jullie bezig zijn met de veiligheid van de renners?"

.@UCI_media @UCI_cycling didn't you put out a statement the other day that you would care about riders safety? #TOH2020 pic.twitter.com/DwpYfXAV2v