Gianni Vermeersch vierde in rit 1a Coppa e Bartali, winst voor 18-jarig talent Jumbo-Visma

In de Coppa e Bartali beginnen ze met een korte rit in lijn en een ploegentijdrit. Gianni Vermeersch heeft daar meteen van zich doen spreken. De veldrijder toonde zijn snelle benen op de weg en werd vierde in rit 1a. Olav Kooij van Jumbo-Visma spurtte naar de zege.

De Coppa e Bartali begonnen met een korte etappe van 97,8 kilometer van en naar Gatteo. Deze eindigde niet onverwacht in een massaspurt en Olav Kooij toonde meteen zijn sprinterskwaliteiten. Dat is een 18-jarige renner uit de opleidingsploeg van Jumbo-Visma die midden 2021 zal overstappen naar de eliteploeg. VERMEERSCH VLAK ACHTER HAYTER EN BAUHAUS De Nederlander ging de Brit Ethan Hayter van Ineos Grenadiers vooraf en Phil Bauhaus van Bahrein-McLaren. Net achter deze drie kwam de verdienstelijke Gianni Vermeersch, die zo een ereplaats in de wacht sleepte voor Alpecin-Fenix. In rit 1b zal er als team tegen de klok gereden worden. Uiteraard blijven de renners hiervoor in dezelfde regio. Ze zullen 13 kilometer afleggen van Gatteo a Mare naar Gatteo.