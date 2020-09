Klassementsrenners zijn aan zet in vierde etappe Tour de France: zorgt slotklim van eerste categorie voor spektakel?

Vandaag staat de eerste bergrit op het programma in de Tour de France. We krijgen vijf beklimmingen te zien en de slotklim is een beklimming van eerste categorie.

Kan Alaphilippe zijn gele trui vasthouden? Het belooft een zware dag te worden voor de Fransman, want de vierde etappe zal eindigen met een aankomst bergop. De renners rijden namelijk naar Orcières-Merlette. De rit is zo'n 160 kilometer lang en onderweg zullen de renners vijf beklimmingen tegenkomen. Ze starten na zo'n 67 kilometer met een klim van derde categorie om dan naar eentje van vierde categorie te rijden. Daarna volgen nog twee beklimmingen van derde categorie, maar het zware werk is voor de finale. De renners krijgen namelijk een aankomst bergop voorgeschoteld en het is meteen een zware klim in de vierde etappe. Ze rijden namelijk naar een klim van eerste categorie. Met Orcières-Merlette komen ze een beklimming van 7 kilometer tegen aan een stijgingspercentage van bijna 7 procent. De klassementsrenners zullen dus meteen op de afspraak moeten zijn. Valt er al iemand door de mand? We weten het rond 18u. #TDF2020 - Étape 4 : Sisteron > Orcières-Merlette, 160,5 km et une première indication sur l'état de forme des favoris ?



⏰ 13h25

🏁 17h20 / 17h45

📺 Dès 13h que @France3tv puis @France2tv pic.twitter.com/tYHoNJvqzb — Julie Dremière (@ju_drem) September 1, 2020