Christophe Vandegoor verbouwereerd over finale van 5e etappe: "In dalende lijn!"

Iedereen verwacht dat de 5e etappe van de Ronde van Frankrijk een duel zal worden tussen de machtsprinters, de mannen die ook wel een stukje kunnen klimmen. Maar Sporza-journalist Christophe Vandegoor vertelt een ander verhaal.

De favorieten voor etappewinst vandaag? Wout van Aert, Peter Sagan, Greg Van Avermaet... Niet de echte pure sprinters. Of toch?

Christophe Vandegoor heeft voor Sporza de laatste kilometers van de etappe verkend en vertelt een heel ander verhaal dan Tourbaas Christian Prudhomme. Die zegt dat de finish eentje is voor de punchers en machtsprinters.

Laatste anderhalve kilometer in dalende lijn"

"Er volgt een afdaling naar de streep. Ik kon mijn eigen ogen bijna niet geloven, ik was echt vebrouwereerd. De laatste anderhalve kilometer gaat in dalende lijn. Je ziet de streep pas na de laatste flauwe bocht op 130m van de streep", klinkt het.

"De renners spreken zelf ook van een hellende finish, Jasper Stuyven zei het letterlijk. Dus ik vraag me af of elke ploeg wel waat waar ze aan beginnen. Het peloton wordt wel op een lint getrokken door het bochtenwerk en hopelijk blijft alles veilig. De wegen zijn tot 2km van de streep wel breed, maar goed...", is hij voorzichtig.