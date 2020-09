Ex-renner van Wanty-Gobert wilde geen spijt hebben en hield er derde plek aan over: "We moesten het proberen"

Een in het Belgische wielrennen gekende naam mengde zich tussen de groten in de Tour de France: Guillaume Martin, ex-Wanty Gobert. De Fransman stak het vuur aan de lont in de slotkilometer en spurtte vervolgens nog naar een mooie derde plaats.

Martin, die sinds dit jaar uitkomt voor Cofidis, had natuurlijk graag gewonnen. "Het is zeker zo dat ik er niet ver af was. Ik zou spjit gehad hebben als ik niet had aangevallen op 500 meter van de aankomst. We moesten het zo veel mogelijk proberen."

Martin mag zeker niet klagen over de vorm op recente wedstrijddagen. "Mijn gevoel op de fiets was zeer goed. Na de stopzetting van het seizoen, had ik me al opnieuw getoond in de Dauphiné en dat niveau heb ik hier teruggevonden."

OP DE AFSPRAAK

Ook hem zullen we dus in het oog moeten houden in de andere bergritten. "Op de afspraak zijn in de eerste bergetappe van de Ronde van Frankrijk is zeer bemoedigend voor het vervolg."