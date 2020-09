Miguel Angel Lopez voelt zich steeds beter en beter: "Ik had de benen, maar werd twee keer ingesloten in de finale"

Uiteindelijk werd Miguel Angel Lopez zesde in de vierde etappe, maar er had veel meer ingezeten volgens de Colombiaan.

In de slotkilometer is te zien hoe Angel Lopez zich een weg naar voren wilt banen, maar telkens wordt ingesloten. Daardoor kwam hij te kort in de finale. "Ik had goede benen, maar ik werd twee keer ingesloten in de laatste kilometers. Jammer, want ik had nog wel een sprint in me", aldus de Colombiaan van Astana.

Uiteindelijkw werd hij zesde. "Ik ben wel tevreden met mijn zesde plek. Mijn conditie wordt elke dag beter en vandaag kon ik probleemloos mee. De etappe was me ook op mijn lijf geschreven."

Voor Angel Lopez is er dan ook nog lang niets verloren. "De echte strijd ligt nog voor ons. Ik word elke dag beter en ben blij dat mijn vormcurve in stijgende lijn gaat."