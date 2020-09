Nog eens terugkomen op "chirokamp" van Trek: "Moeten de spurt voor hem aantrekken!"

Bij Vive le Vélo gaat het al enkele dagen over de sprinttactiek van Trek-Segafredo Ze lijken iedere dag voor iemand anders te gaan. Tom Boonen is ondertussen wereldberoemd geworden met de uitspraak "Het is hier geen Chiro hé, het is topsport."

Daags nadien schoven Gianni Meersman, Luc Meersman en Bram Tankink aan bij de tafel van Karl Vannieuwkerke en ging het opnieuw over de tactiek van Trek-Segafredo. Luc Meersman is niet alleen de vader van ex-renner Gianni Meersman, hij zit ook in de technische staff bij Trek. "In de Ronde van Polen heeft Mads Pedersen een massasprint gewonnen die perfect voorbereid was. Ik kan Tom Boonen volgen en zou voor Pedersen gaan", klinkt het bij Meersman. Bram Tankink sluit zich bij die mening aan. "Hij is wereldkampioen, dat is altijd iets speciaal. Bij de eerste etappe kwam hij er heel sterk uit en kon hij misschien wel winnen. Dus ik zou niet twijfelen", klinkt het bij de frivole Nederlander.