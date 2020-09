Nog net mee met het tempo van Van Aert, maar verder niet: Duitser met podiumambities houdt de moed erin

Zelfs sommige van de beste klimmers kregen het zwaar toen Wout van Aert op weg naar Orcières-Merlette er de pees oplegde. Onder hen ook Emanuel Buchmann. De Duitser volgde toen nog wel, maar was zo afgemat dat hij nadien alsnog moest lossen.

Buchmann eindigde in 2019 vierde in de Tour en dan is de logsiche ambitie om dit jaar op het podium te mikken. Bora-Hansgrohe sprak vooraf veel vertrouwen in hem uit. Buchmann leek een grote podiumkandidaat te worden, maar viel zwaar tijdens de Dauphiné. Voorlopig is het de schade beperken.

Ik zat te ver achteraan in de groep

"Ik voelde me goed tot er nog 1,5 kilometer te gaan was", vertelde Buchmann aan de aankomst in Orcières-Merlette. Dat was ook het moment dat Van Aert van de kop ging. "Ze gingen toen heel snel en ik zat te ver achteraan in de groep. Ik verspeelde veel energie door in de wind te rijden om mijn positie vast te houden. Toen ze versnelden, kon ik niet volgen."

Aan de finish was het dan de balans opmaken. "Ik heb wat tijd verloren, maar niet te veel." Negen seconden op Roglic, plus bonificatieseconden. Buchmann is al blij dat zijn blessures hem nog maar weinig last bezorgen. "Ik voel geen pijn meer. Ik ben nog geen honderd procent, maar hoop dat het de volgende dagen beter zal gaan. Het is nog lang tot Parijs, met veel bergritten, dus we zullen zien hoe het gaat."