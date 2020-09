Ploegmaats bij Jumbo-Visma diep onder de indruk van Wout van Aert: "Hij is een echte topper, een inspiratie"

Niemand kon erom heen kijken, hoe Wout van Aert in de vierde Touretappe menig klimmer deed afzien. Nergens worden ze er natuurlijk gelukkiger van dan bij Jumbo-Visma. Zijn ploegmaats overladen Wout van Aert met alle lof.

Eurosport kreeg de Amerikaan Sepp Kuss voor de camera. Klimmer pur sang, maar ook hij kijkt met grote ogen naar wat Van Aert doet. "Wout nam quasi van aan de voet van de slotklim het commando. Elke keer als ik hem bergop zie rijden, is hij een inspiratie voor mij. Hij kan echt mee met de grote jongens bergop, hij is een echte topper."

Ook kopman Primoz Roglic is helemaal in de wolken met een teamgenoot als Van Aert. "Zijn resultaten vertellen hoe sterk hij wel is. Het is een groot plezier om zo'n sterke renner in de ploeg te hebben. Als hij volle bak gaat, ziet iedereen af."