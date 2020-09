Stuyven over 'chirokamp' van Trek: "Nu Mads wereldkampioen is, zeggen ze er iets op"

De eerste etappe was voor Mads Pedersen, de tweede sprint was voor Edward Theuns, dus nu trekt Trek-Segafredo de kaart van Jasper Stuyven? "Inderdaad", zegt de Belg volmondig bij aanvang van de 5e etappe van de Ronde van Frankrijk.

"Ik had op voorhand al aangegeven dat ik liever de iets lastigere aankomsten voor mijn rekening neem en vandaag is er zo eentje", zegt Stuyven bij Sporza. Stuyven komt ook nog even terug op de uitspraak van Tom Boonen die zei dat het bij Trek een chirokamp is omdat ze telkens een nieuwe sprinter aanduiden en geen vaste sprinter hebben.

"We zitten in de Tour en dat wordt nu uitvergroot. Maar we deden het vorig jaar in de Vuelta ook nog. De ene etappe werd Theuns tweede en de etappe erna trokken we de kaart van Degenkolb. Nu is Mads (Pedersen) wereldkampioen en wordt het van dichtbij bekeken. Maar we doen het al langer zo en iedereen is tevreden", zegt Stuyven.