Pogacar op zijn 21ste ook in de Tour al veelbelovend en dat ondervindt zeker Bernal: "Nog specialer dan in Vuelta"

Slovenië boven in de Tour, want naast Primoz Roglic is er ook nog Tadej Pogacar. Nog altijd maar 21, maar wel knap tweede in de eerste bergrit. De witte jongerentrui krijgt Pogacar er als beloning bovenop. We mogen nog wel wat van hem verwachten in deze Tour.

Voorlopig is Pogacar dus de beste jongere en dat is veel minder evident dan het klinkt. Ook Egan Bernal komt immers nog voor dat jongerenklassement in aanmerking, maar moet voorlopig alvast Pogacar voor zich dulden. "Het is een leuk moment voor mij, die witte trui mogen aantrekken in de Tour. Nadat ik over de streep kwam, was ik niet zeker of ik 'm had of niet. In de Vuelta het wit dragen was al speciaal, maar dit is nog specialer."

Ik ben tevreden met de uitslag

Pogacar was op de aankomst boven op Orcières-Merlettes ook diegene die min of meer in de buurt bleef van Roglic. "De rit was niet zo zwaar, maar in het laatste gedeelte was het volle bak. Primoz was een beetje sneller dan mij in de finale, maar ik ben tevreden met de uitslag."

Bij Team UAE loopt voorlopig vrijwel alles op rozen. "De ploeg is in orde. De La Cruz is nog aan het herstellen van zijn valpartij, maar is beter aan het worden. De motivatie is enorm hoog binnen de groep."