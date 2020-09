Tussen hangen en wurgen voor Dumoulin: "Team ongelofelijk sterk, dat zie je aan de lead-out van Van Aert en Kuss"

Het is wel duidelijk wie voorlopig de beste klassementsman is bij Jumbo-Visma. Tom Dumoulin, de nummer twee achter Primoz Roglic, had het erg lastig in de vierde Touretappe. Dat gaf de Nederlander ruiterlijk toe. Het staat ook wat in contrast met de collectieve sterkte van de ploeg.

Dumoulin is zich alvast bewust van de bloedvorm bij zijn maatje Roglic en looft ook het werk van de ploeg. "Primoz toont zijn klasse wederom. Hij was echt goed en gaf ook aan dat hij wilde winnen. Het team was ongelofelijk sterk. Dat zie je wel aan de lead-out van Wout van Aert en Sepp Kuss."

Zelf voelde Dumoulin zich een pak minder en was het vooral zaak weinig of geen tijd te verliezen. "Ik voelde mijzelf niet echt goed. Het was op het einde echt met hangen en wurgen over de streep komen. Gelukkig kon ik aanklampen bij de eerste groep."

Ik hoop dat ik mijn niveau kan verbeteren

Schade in het klassement is er nog niet echt. Wel is het hopen op een beter gevoel in de volgende belangrijke ritten. "Ik hoop dat ik mijn niveau de komende dagen kan verbeteren."