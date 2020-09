Wout van Aert krijgt zijn kans en wint: "Vanaf nu nog gemotiveerder om te knechten"

Van Aert mocht zijn kans gaan van de ploeg en heeft die kans ook ten volle gegrepen. Net als in de Dauphiné, toen was etappe 1 wel iets voor hem en die etappe won hij ook nog. In het flashinterview na de etappe vertelt Wout het relaas van de etappe.

"Het was misschien wel de meest eenvoudige rit die ik ooit gereden heb", vertelt van Aert. "Er was geen ontsnapping, we moesten geen tempo maken dus het ging niet zo snel. Enkel het laaste wedstrijduur ging vrij snel."

"Maar ik wist dat deze etappe me zou liggen. Ik ben heel blij dat ik van de ploegleiding mijn eigen kans mocht gaan. Ik grijp de kans dan ook meteen dus ik zal enkel meer gemotiveerd zijn om mijn werk te doen in functie van de gele trui", klinkt het bij een gelukkige van Aert.

Ideale lead-out van Sunweb

Er was één team met een sterke lead-out in de laatste kilomteres, Team Sunweb. Zij deden er alles aan om Cees Bol richting etappewinst te stuwen. Van Aert schoof op van positie 15 en zat in de laatste 500m plots in het wiel van de Nederlander.

"Ik zat eigenlijk perfect achter die mannen van Sunweb. Toen Bol ging, vertrok ik ook. Ik moest langs de buiten kant gaan waardoor ik wat extra meters moest doen, maar ik ben zeer blij dat ik het toch nog gehaald heb."

Van alle markten thuis.

Van Aert is op dit moment een van de beste renners van het peloton. Dinsdag trok hij het peloton nog op een lint in de bergen, vandaag wint hij een massasprint na een lastige etappe. Voelt hij dan geen vermoeidheid?

"Als de vorm goed is, recupereer je gewoon sneller", knipoogt hij.