🎥 Jasper Stuyven geeft aan wat zijn team energie kostte: "Ik ben vijfde, het had beter kunnen zijn"

Jasper Stuyven zag hoe Wout van Aert het zegegebaar maakte in Privas, maar kwam zelf ook sterk voor de dag. Stuyven sleepte een topvijfnotering uit de brand. Zelf had hij het gevoel dat er toch wat meer in zat, ook doordat Trek-Segafredo niet helemaal van pech gespaard bleef in de finale.

"Het was een gemakkelijke dag, dus we wisten dat het een gekke finale zou worden. Mads Pedersen verspeelde veel energie door van fiets te moeten wisselen met tien kilometer te gaan. Ik moest wat gokken. In de bocht zat ik misschien een beetje te ver. Dat is jammer, want ik hou van deze finish", doet Stuyven het verhaal van het slot van de etappe.

De inspanningen om Pedersen terug te brengen hadden ook op hem effect. "Het teamwork ging wat mis door de verspeelde energie opdat Mads zou kunnen terugkeren. Ik ben vijfde, het had beter kunnen zijn, we hebben het geprobeerd. Ik voelde me goed in de finale."

Tot aan die laatste kilometer peddelde het peloton in groep rustig rond. "Ik denk dat iedereen verrast is hoe vermoeid het peloton al was na vier dagen. Normaal is dat pas tegen de eerste rustdag, dit jaar lijkt het al wat wat vroeger te zijn."