Patrick Lefevere baalt voor Julian Alaphilippe: "Hij verdient het niet om zo de gele trui te verliezen"

Julian Alaphilippe is zijn gele trui kwijt, nadat een van zijn ploegmaats in de laatste 20 kilometer zich nog bevoorrade.

Patrick Lefevere had te doen met de Fransman. "Julian verdient het niet om op die manier zijn gele trui te verliezen. We rijden over de meet en hebben in principe twee truien, de groene voor Sam Bennett en de gele voor Julian Alaphilippe, maar nu blijven we uiteindelijk met één over."

Lefevere vindt het een zware straf, maar begrijpt de beslissing wel. "Die regels zijn er voor iedereen. Wij hebben een fout gemaakt, een domme fout. Maar andersom zouden de andere renners ook gestraft worden. Je kan het geel verliezen door een val, lekke band of eender wat, maar op deze manier is dat extra zuur", aldus Lefevere aan Le Parisien.

"Maar ik kan het wel relativeren. Door de zware val van Fabio Jakobsen, die 130 hechtingen heeft in zijn aangezicht, zie ik dit maar als een kleinigheidje."