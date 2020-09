Van Avermaet ziet kansen op het WK: "Parcours moet ons liggen"

Greg Van Avermaet heeft gisteren ook de bekendmaking van het WK-parcours gevolgd. Van Avermaet was wel tevreden achteraf en schat de Belgische kansen hoog in.

Negen keer zal er een ronde van 28,8 kilometer gereden moeten worden in Emilia-Romagna. Bijna 5.000 hoogtemeters, waarvan twee beklimmingen van drie kilometer. "Die hoogtemeters zijn lastig, maar die twee beklimmingen liggen ons wel. Het parcours geeft ons kansen", aldus Van Avermaet.

"Het gaat zeker niet gemakkelijk worden, maar ik schat onze kansen hoger in dan tijdens het WK in Zwitserland", zegt Van Avermaet aan Het Nieuwsblad. "We hebben nu wel net ervoor het BK, dus dat valt ongelukkig. Maar meestal voel ik mij een week na de Tour wel goed."

Geen Remco Evenepoel als kopman, maar Wout van Aert. "We zijn geen topfavoriet meer zonder Remco, maar met Wout en een goed team maken we zeker kans. Wout is de laatste tijd ook erg sterk aan het rijden."