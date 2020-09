Alpecin-Fenix maakt selectie bekend voor Tirreno-Adriatico: Mathieu van der Poel en Tim Merlier zijn van de partij

Alpecin-Felix heeft haar selectie bekendgemaakt voor de Tirreno-Adriatico. Mathieu van der Poel is het speerpunt in de Italiaanse wielerronde en ook de Belgische kampioen Tim Merlier is daarbij.

De Tirreno-Adriatico gaat op 7 september van start en zal een week duren. Bij Alpecin-Felix rekenen ze volop op Mathieu van der Poel, want de Nederlander start als kopman. Voor de sprintetappes rekent Alpecin-Felix op de Belgische kampioen Tim Merlier. Volgens Wielerflits zullen Van der Poel en Merlier in de Italiaanse wielerronde steun krijgen van de Belgen Jonas Rickaert, Otto Vergaerde, Dries De Bondt, Louis Vervaeke en de Italiaan Kristian Sbaragli.