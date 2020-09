Fenomenaal! Twijfelt er nog iemand? Van Aert wint op weergaloze wijze tweede ritzege

Het is niet te geloven, maar het is echt gebeurd. Na een dagje oorlog maken door Bora Hansgrohe is het Jumbo-Visma dat een fantastische zaak doet.

Dat er waaiers gingen getrokken worden? Dat was al vooraf duidelijk en iedereen was dan ook klaar om oorlog te maken. En toch lieten vele renners zich alsnog verschalken. Sprinters als Bennett, Bol, Ewan en Kristoff werden er volledig uitgewaaierd, waardoor Peter Sagan een erg dikke zaak kon doen voor de groene trui. Tweede keer Van Aert Thomas De Gendt pikte onderweg wat bergpuntjes mee en reed een fantastische solo, in het slot van de race werden ook onder meer Pogacar er nog uitgeknald om een dikke minuut te verliezen. En in de sprint? Wel, daarin stond er geen maat op Wout Van Aert, die iedereen knap remonteerde en zo zijn tweede ritzege pakte. Boasson Hagen werd tweede, Coquard derde. Stuyven werd nog vijfde, Sagan vloog uit zijn klikpedaal en werd pas dertiende.