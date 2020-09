Hoe 6 puntjes in een tussensprint toch iets verraden? Komaan Wout, vraag het eens lief aan Zeeman en ga voor groen in Parijs!

Wout Van Aert roerde zich nog maar twee keer écht, maar met twee dikke ritzeges heeft hij ondertussen wel al 100 punten bijgeschreven in het klassement voor de groene trui. En dus moet Jumbo-Visma misschien toch eens kijken of er niets mogelijk is? Of niet?

Het geel in Parijs is en blijft heilig bij Jumbo-Visma. Wout Van Aert roerde zich daarvoor al twee keer niet in een massasprint, ook al was hij wel mee bij de beteren. En ook in de tussensprints deed Van Aert nog geen duit in het zakje.

Tot vandaag, toen hij zonder energie te verspillen toch eventjes zes puntjes wist los te weken vanuit het peloton. Samen met de twee ritzeges staat hij daardoor nu al op 106 punten, goed voor een derde plaats op amper 32 eenheden van Sagan - die wel al overal oorlog heeft gemaakt en ook vandaag niet anders deed.

De hele rush leverde Sagan in totaal echter nauwelijks 21 punten op, terwijl Van Aert er dus wel weer 56 pakt op de dolle dag die donderdag was. Uiteraard zal Van Aert de komende weken nog werk moeten verrichten voor Roglic, maar ...

De Belg bewijst dat hij zelfs na een harde werkdag en zonder ploegmaats toch gewoon kan meesprinten en zo puntjes kan sprokkelen. In de derde week ligt er nog een grote kans voor hem op een parcours dat in zijn aard ligt en in Parijs weet Roglic al of hij al dan niet de gele trui heeft gepakt.

Extra kansen

Met zo'n extra kansen en in de vorm waarin Van Aert momenteel zit, zou het niet hoeven te verbazen dat hij ook daar nog voor de zege kan strijden. En als er tot dan onderweg zonder al te veel energieverspilling nog wat kan gesprokkeld worden, waarom niet?

De teamorders zullen heilig zijn, maar misschien moeten ze Van Aert toch een iets vrijere rol geven? Wat is er uiteindelijk mooier dan met ploegmaats in Parijs op het podium staan? Geel en groen beiden van de Jumbo?