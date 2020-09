Lawrence Naesen haal leuke anekdote boven: "Olivier wou weten hoeveel de voorsprong bedroeg, maar ik dacht dat hij vroeg hoe laat het was"

Oliver en Lawrence Naesen, ploegmaats bij AG2R La Mondiale, maar toch vooral twee leutige broers.

Zo was Lawrence Naesen te gast bij Karl Vannieuwkerke in Vive le Vélo en die haalde enkele leuke herinneringen op. Enkele leuke anekdotes die natuurlijk betrekking hebben tot zijn broer, Oliver Naesen.

"Ik was pas 19 of 20 jaar oud toen ik begon met wielrennen en ik had daar geen verstand van. Zo ging ik Oliver eens helpen bij een kermiskoers bij de beloften. En normaal staan de bidonaangevers rechts voor het drinken aan te geven, maar ik stond links. Hij heeft de hele wedstrijd geen drinken gezien, toen was het crisis thuis", lacht Lawrence.

Lawrence Naesen haalde zo nog enkele ankedotes boven. "Enkele wedstrijden later zat hij mee in de kopgroep. En hij tikt op zijn pols alsof hij een uurwerk aan had. En ik vond dat al raar dat hij wou weten hoe laat het was, dus ik roep 'kwart voor vier' naar hem. Maar hij wou de voorsprong weten."