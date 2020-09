'Lutsenko krijgt nieuw contract bij Astana'

Alexey Lutsenko wist gisteren indruk te maken in de Ronde van Frankrijk. De Kazak was mee met de vroege vlucht en reed uiteindelijk als enige over de finish.

Niemand die het tempo van de Kazak kon volgen en dus boekte hij zo zijn eerste overwinning ooit in de Tour de France. "Hier droomt elke renner van", zei hij na afloop van de wedstrijd. Lutsenko bewees de afgelopen jaren al vaker een steengoede renner te zijn, maar beschikt wel over een aflopend contract bij Astana. Maar niet lang meer, volgens Gazetta dello Sport. Volgens de Italiaanse krant wil Astana Lutsenko graag een nieuwe aanbieding doen en nadat we hem gisteren iedereen uit het wiel zagen rijden, begrijpen we volledig waarom.