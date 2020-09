Michal Kwiatkowski legt uit waarom Team Ineos tempo dicteerde

Team Ineos begon aan de voet van de voorlaatste klim, eentje van eerste categorie, het tempo te bepalen. Een opvallende keuze, die veel vragen deed rijzen.

Nu heeft Michal Kwiatkoswki een woordje uitleg gegeven bij de opmerkelijke keuze van Team Ineos. "In het wiel zitten tijdens zo'n klim zou ons meer pijn gedaan hebben."

"We zaten veiliger als we zelf de leiding namen en het tempo konden bepalen", verklaart Kwiatkowski. Het is een gevaarlijke klim en we wilden geen risico nemen."

Missie geslaagd dus voor Team Ineos. "We hebben geen averij opgelopen en hebben de rit zonder problemen overleefd", keek een tevreden Kwiatkowski terug op de wedstrijd.