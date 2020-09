Thomas De Gendt ging alleen in de aanval in de zevende etappe van de Tour de France

Bora-Hansgrohe had er zin in vandaag. De wielerformatie met Peter Sagan als kopman vandaag had al vrij vroeg de debatten geopend en heel wat sprinters moesten er daardoor af.

Wie er wel nog bij was, was Thomas De Gendt. De Belgische renner van Lotto-Soudal moest niet wachten op Caleb Ewan (die ondertussen op meer dan 7 minuten aan het rijden is) en had zelfs besloten om er alleen vandoor te gaan.

Met nog iets meer dan 70 kilometer te gaan had De Gendt voorlopig een voorsprong van bijna een halve minuut op het peloton. Daar was Bora-Hansgrohe nog steeds zeer hard aan het gaan. Een indrukwekkende prestatie van De Gendt, al werd hij later wel teruggegrepen.